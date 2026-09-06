«Убить авиатрафик России»: В какой степени украинские боевики могут заблокировать нашу гражданскую авиацию Киев уже давно готовит варварские планы и даже разработал под них целую линейку дальнобойных средств поражения Соединенные Штаты попросили Киев не бить по Москве, пока там будут находиться американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
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