«Убить авиатрафик России»: В какой степени украинские боевики могут заблокировать нашу гражданскую авиацию Киев уже давно готовит варварские планы и даже разработал под них целую линейку дальнобойных средств поражения Соединенные Штаты попросили Киев не бить по Москве, пока там будут находиться американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.