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«Убить авиатрафик России»: В какой степени украинские боевики могут заблокировать нашу гражданскую авиацию

«Убить авиатрафик России»: В какой степени украинские боевики могут заблокировать нашу гражданскую авиацию

«Убить авиатрафик России»: В какой степени украинские боевики могут заблокировать нашу гражданскую авиацию Киев уже давно готовит варварские планы и даже разработал под них целую линейку дальнобойных средств поражения Соединенные Штаты попросили Киев не бить по Москве, пока там будут находиться американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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