Психофизиолог Ефимова: вестибулярный слух помогает человеку отличать свою речь от речи других людей

Психофизиолог, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена Виктория Ефимова в беседе с изданием «Страсти» объяснила, что такое вестибулярный слух и как он влияет на речь.
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