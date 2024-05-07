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Психофизиолог Ефимова: вестибулярный слух помогает человеку отличать свою речь от речи других людей

Психофизиолог Ефимова: вестибулярный слух помогает человеку отличать свою речь от речи других людей

Психофизиолог, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена Виктория Ефимова в беседе с изданием «Страсти» объяснила, что такое вестибулярный слух и как он влияет на речь.

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