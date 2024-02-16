Собянин: Медики со всей России получили доступ к московским ИИ-сервисам

Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города Сергея Собянина сообщает, что столица открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов.
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