Многие будут удивлены: Россия ошеломит всех на переговорах в Стамбуле

Интрига вокруг предстоящих переговоров в Стамбуле нарастает. Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов намекнул, что список представителей российской стороны на переговорах в Турции, который будет обнародован в скором времени, может преподнести сюрпризы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии