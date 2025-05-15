Многие будут удивлены: Россия ошеломит всех на переговорах в Стамбуле

Интрига вокруг предстоящих переговоров в Стамбуле нарастает. Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов намекнул, что список представителей российской стороны на переговорах в Турции, который будет обнародован в скором времени, может преподнести сюрпризы.