Показаны кадры производства и применения иранских разведывательно-ударных БПЛА Shahed-171

Будучи под многолетними международными и односторонними западными санкциями, Иран не только сумел сохранить свою экономику, включая оборонную промышленность, но и стал одним из мировых лидеров в производстве некоторых видов вооружений.
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