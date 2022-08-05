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Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией

Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией

Посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену в рамках беседы с представителями средств массовой информации в пятницу, 5 августа, заявил, что с 23 августа страна возобновляет прямое авиасообщение с Россией.

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