Алгоритм действий населения города Керчи в условиях угрозы применения артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов

При получении информации через приложение МЧС России (https://apps.rustore.ru/app/io.citizens.security), систему звукового оповещения о непосредственной угрозе ракетной и авиационной опасности, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (далее - БПЛА), связанной с намерениями … .