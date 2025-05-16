НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Гуманисты! Она выйдет, через три года о доведёт свое дело до конца!Суд дал 10 лет аг...
  • Malina
    Молодцы севастопольца!!! Настоящие русские!!! Это москвичи хавают всё подряд, лишь бы было модным...Власти Севастопол...
  • tolip
    Далбаёбы,теперь эту вещь придумали..Фейк: Ветераны, п...

Алгоритм действий населения города Керчи в условиях угрозы применения артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов

Алгоритм действий населения города Керчи в условиях угрозы применения артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов

При получении информации через приложение МЧС России (https://apps.rustore.ru/app/io.citizens.security), систему звукового оповещения о непосредственной угрозе ракетной и авиационной опасности, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (далее - БПЛА), связанной с намерениями … .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх