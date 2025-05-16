Алгоритм действий населения города Керчи в условиях угрозы применения артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов

При получении информации через приложение МЧС России (https://apps.rustore.ru/app/io.citizens.security), систему звукового оповещения о непосредственной угрозе ракетной и авиационной опасности, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (далее - БПЛА), связанной с намерениями … .
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