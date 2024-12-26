Столтенберг стал сопредседателем Бильдербергского клуба

Экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга назначили сопредседателем Бильдербергского клуба. Это ежегодный закрытый форум, который собирает влиятельных мировых политиков и бизнесменов, пишет газета The Guardian.
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