Фриске призналась, что у нее были побочные эффекты после уколов для похудения

Блогер Наталья Фриске рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о побочных эффектах после уколов для похудения.
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