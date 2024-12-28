Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

«Снегурочка против всех» 12+ 28 декабря, СТС, 23:00 Главные качества 45-летнего бизнесмена Евгения Васина – гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчинённых бизнесмена в самый настоящий ад.