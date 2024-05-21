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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожают бронетехнику, укрепленные позиций ВСУ и лодки противника на Херсонском направлении

Расчеты гаубиц Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожают бронетехнику, укрепленные позиций ВСУ и лодки противника на Херсонском направлении

Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 13 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту.

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