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Фильм про Романа Костомарова выйдет на Amazon

Фильм про Романа Костомарова выйдет на Amazon

Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выходит на зарубежных онлайн-платформах. В частности, картина станет доступна на платформе Amazon в форматах TVOD и SVOD — сначала в регионе Северной Америки, с перспективой расширения на международную аудиторию.

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