Фильм про Романа Костомарова выйдет на Amazon

Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выходит на зарубежных онлайн-платформах. В частности, картина станет доступна на платформе Amazon в форматах TVOD и SVOD — сначала в регионе Северной Америки, с перспективой расширения на международную аудиторию.