Ломая лед: что вы знаете о ледоколах?

Петербург – признанная столица водного туризма России в самых разных его проявлениях. Экскурсии по историческому центру на теплоходах, разведенные над Невой мосты, неторопливые прогулки на сап-бордах, стремительные поездки на «Метеорах» — это неотъемлемые составляющие петербургского путешествия.