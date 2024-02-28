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Ломая лед: что вы знаете о ледоколах?

Ломая лед: что вы знаете о ледоколах?

Петербург – признанная столица водного туризма России в самых разных его проявлениях. Экскурсии по историческому центру на теплоходах, разведенные над Невой мосты, неторопливые прогулки на сап-бордах, стремительные поездки на «Метеорах» — это неотъемлемые составляющие петербургского путешествия.

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