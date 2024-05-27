Эксперт Эпископос: Запад должен признать невозможность нанести поражение России

Западу необходимо согласиться с ограниченностью своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, отказаться от попыток нанести безоговорочное поражение России в конфликте и перейти к более прагматичному и гибкому подходу.
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