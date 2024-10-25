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В Тюмени раненый командир уже полгода не может получить орден за СВО

Тяжело раненый российский командир из Тюмени, ветеран боевых действий в зоне специальной военной операции на Украине Сергей Иванов, рассказал, что не может получить награду за участие в разминировании участка уже полгода.

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