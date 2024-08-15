Офис генсека ООН прокомментировал видео с боевиками ВСУ с символикой СС

Офис генсека ООН выступает против любых символов нацизма, прокомментировал видео, где военнослужащие ВСУ в касках с символикой СС глумятся на российским пенсионером в Курской области, заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак 15 августа РИА Новости.