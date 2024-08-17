❗️Морпехи 810-й бригады совместно с бойцами «АХМАТ» взяли в плен боевиков ВСУ в Курской области «В Курской области в руки наших бойцов попался живым ещё один укрофашист.
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❗️Морпехи 810-й бригады совместно с бойцами «АХМАТ» взяли в плен боевиков ВСУ в Курской области «В Курской области в руки наших бойцов попался живым ещё один укрофашист.