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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Канчельскис: «Потолок нынешнего «Спартака» – пятое место. Попадание в топ-3 будет чудом» 

После 13 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место. «Пятое место — потолок нынешнего «Спартака».

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