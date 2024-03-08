Минюст США: сотрудника разведки арестовали за продажу Китаю секретных данных

Аналитика военной разведки США арестовали за сговор с представителями Китая. Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции США, мужчина продал конфиденциальную оборонную информацию за 42 тысячи долларов.
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