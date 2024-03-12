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Силовики задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже

Силовики задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже

В Донецкой Народной Республике ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Как пишет газета «Известия», силовики выяснили, что мужчина передавал украинской спецслужбе данные о местах расположения подразделений Росгвардии в городе.

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