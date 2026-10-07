Свист пластиковых окон при ветре: как я нахожу и устраняю причину в Санкт-Петербурге

Каждую осень и зиму, когда со стороны Невской губы приходят штормовые циклоны, многие жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области сталкиваются с одной и той же проблемой — пластиковое окно начинает издавать неприятный свист, писк или гудение.