Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Свист пластиковых окон при ветре: как я нахожу и устраняю причину в Санкт-Петербурге

Свист пластиковых окон при ветре: как я нахожу и устраняю причину в Санкт-Петербурге

Каждую осень и зиму, когда со стороны Невской губы приходят штормовые циклоны, многие жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области сталкиваются с одной и той же проблемой — пластиковое окно начинает издавать неприятный свист, писк или гудение.

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