Массовый разгром бронетехники и пехоты врага у котла Великой Новосёлки (ВИДЕО)

Во время боевой работы по разгрому группировки ВСУ у почти окружённой Великой Новосёлки на Южно-Донецком направлении бойцы группировки «Восток» уничтожили две самоходные артиллерийские установки, танк, две боевые бронемашины, инженерную технику и личный состав ВСУ.
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