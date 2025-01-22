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Добрый Мир

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Массовый разгром бронетехники и пехоты врага у котла Великой Новосёлки (ВИДЕО)

Массовый разгром бронетехники и пехоты врага у котла Великой Новосёлки (ВИДЕО)

Во время боевой работы по разгрому группировки ВСУ у почти окружённой Великой Новосёлки на Южно-Донецком направлении бойцы группировки «Восток» уничтожили две самоходные артиллерийские установки, танк, две боевые бронемашины, инженерную технику и личный состав ВСУ.

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