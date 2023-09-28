Астрономы открыли «невероятно спокойную» галактику

Группа астрономов под руководством Питера ван Доккума из Йельского университета сообщила об открытии ранее неизвестной массивной, компактной и на удивление спокойной галактики, получившей обозначение JWST-ER1.
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