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Астрономы открыли «невероятно спокойную» галактику

Астрономы открыли «невероятно спокойную» галактику

Группа астрономов под руководством Питера ван Доккума из Йельского университета сообщила об открытии ранее неизвестной массивной, компактной и на удивление спокойной галактики, получившей обозначение JWST-ER1.

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