Врачи рассказали, чем может быть опасна простая туалетная бумага. А ведь многие люди пользуются, даже не задумываясь об этом.
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