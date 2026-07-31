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Газета.ру

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В Белорусии действует красный уровень погодной опасности из-за жары до +35°C

В Белорусии действует красный уровень погодной опасности из-за жары до +35°C

В Белорусии объявили "красный" уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает Белгидромет. "Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении - красный уровень опасности", - говорится в сообщении.

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