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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Бомба замедленного действия: 16 способов удержать холестерин в норме

Такое понятие как «холестерин» каждый из нас хотя бы раз слышал. А что же это такое и чем он опасен? Холестерин – одно из важнейших веществ в организме, который входит в состав всех клеточных мембран в тканях и органах.

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