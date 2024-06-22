Бомба замедленного действия: 16 способов удержать холестерин в норме

Такое понятие как «холестерин» каждый из нас хотя бы раз слышал. А что же это такое и чем он опасен? Холестерин – одно из важнейших веществ в организме, который входит в состав всех клеточных мембран в тканях и органах.
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