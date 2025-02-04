Лёгкий / Средний танк Тип 89 (Type 89 Medium Tank I-Go). С рождения устаревший Тип 89А Ранний Тип (Тип «Ко»)В производстве находился с 1931 года.
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Лёгкий / Средний танк Тип 89 (Type 89 Medium Tank I-Go). С рождения устаревший Тип 89А Ранний Тип (Тип «Ко»)В производстве находился с 1931 года.
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