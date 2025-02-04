Тарифный шантаж: президент США запустил маховик мировой торговой войны. Комментарий Семена Новопрудского

Президент США вернулся к одной из любимых забав своего первого срока и одному из самых решительных предвыборных обещаний, с которыми возвращался в Белый дом — устроить торговую войну всех против всех Дональд Трамп начал вводить импортные пошлины как против соперников, так и против союзников Америки.