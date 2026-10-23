❗️«Стройтраст» возобновил работы на мосту у Телецентра. Напомним, что по закону подрядчику давалось 10 дней с момента уведомления о расторжении договора на «то, чтобы уладить свои вопросы».
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