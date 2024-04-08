Немецкий политолог: Киев неспособен на обстрелы ЗАЭС без команды извне

Известия/Алексей Рамм Все действия украинских боевиков корректируются западными спецслужбами. Без их вмешательства невозможны обстрелы Запорожской атомной электростанции, заявил немецкий политолог Айк Хамер в беседе с РЕН ТВ.
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