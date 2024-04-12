«Катастрофа»: на Украине описали будущее страны после окончания войны

После окончания конфликта на Украине может остаться 25 миллионов человек, из которых только треть будет приходиться на экономически активную часть населения, заявил киевский экономист Алексей Кущ в интервью YouTube-каналу украинского политолога и пропагандиста Юрия Романенко.
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