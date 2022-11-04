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Пике не хотел завершать карьеру посреди сезона, но его разочаровало отношение «Барсы»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не планировал завершать карьеру посреди сезона. Как пишет Cadena SER, перед началом сезона руководство «Барселоны» сообщило футболисту, что подпишет еще одного центрального защитника, но пообещало, что у Пике будет игровое время.

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