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Алтайский депутат заявил о причастности западных спецслужб к пожарам в Сибири

Алтайский депутат заявил о причастности западных спецслужб к пожарам в Сибири

Депутат БГД Иван Огнев не исключает диверсии со стороны иностранцев .

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Константин Белимов
А что, сразу не было понятно, что просто так ничего не происходит? Я давно говорил что это не природные пожары, а рукотворные! Природный пожар редкость, а когда постоянно горят леса, значит это кому то нужно! Без диктатора народ существовать не может, ведь не может каждая рука или нога делать то, что ей хочется, должен быть единый коллективный мозг который и будит управлять страной, а не людьми, а у нас уже в каждом регионе свой царёк сидит и делает то, что ему хочется, а не всем!!

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