Рассказываем, какой была свадебная мода в 80-е годы в СССР и кто из монарших особ на нее повлиял.

Модель в свадебном платье от Рижского Дома моды, 1987 годМода 80-х годов в СССР претерпела кардинальные изменения: если раньше зарубежные каталоги были только в руках жен чиновников, то теперь каждая девушка в СССР могла ориентироваться на западные веяния.
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