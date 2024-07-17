Баштад (ATP). 2-й круг. Рублев сыграет с Тиранте, Котов – с Айдуковичем, Рууд – с Монтейро

Павел Котов встретится с Дуе Айдуковичем. Сетка турнира здесь. Nordea Open Баштад, Швеция 15 – 21 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Второй круг Андрей Рублев (Россия) Тиаго Тиранте (Аргентина) Дата проведения 17 июля, 22.
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