Опрос показал важность брендов для россиян при покупке на маркетплейсах

Почти половине россиян важен бренд при покупке товаров на маркетплейсах. Еще четверть покупателей совершает заказы у одного и того же продавца или выделяет лучший для себя магазин на платформе для онлайн-заказов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии