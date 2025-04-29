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Опрос показал важность брендов для россиян при покупке на маркетплейсах

Опрос показал важность брендов для россиян при покупке на маркетплейсах

Почти половине россиян важен бренд при покупке товаров на маркетплейсах. Еще четверть покупателей совершает заказы у одного и того же продавца или выделяет лучший для себя магазин на платформе для онлайн-заказов.

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