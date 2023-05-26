Казахстан отказался становиться союзным государством с любой из стран

Пресс-секретарь президента республики Казахстан Руслан Желдибай заявил, что руководство страны не рассматривает возможность вступления в союзное государство с какой-либо страной.
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