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Царьград

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В Башкирии задержали и.о. вице-премьера правительства: В чём подозревают Алана Марзаева?

В Башкирии задержали и.о. вице-премьера правительства: В чём подозревают Алана Марзаева?

Источники сообщили о задержании и.о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева. Он курировал строительство и ремонт дорог.

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