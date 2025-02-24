Жители Алтайского края смогут установить самозапрет на выдачу кредитов с 1 марта

Получить ограничение можно будет с помощью портала государственных услуг С 1 марта жители Алтайского края смогут внести в свою кредитную историю отметку о самозапрете на оформление потребительских займов и микрокредитов в банках и микрофинансовых организациях.
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