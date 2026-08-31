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В Дагестане грузовой поезд насмерть сбил пятилетнего мальчика

В Дагестане грузовой поезд насмерть сбил пятилетнего мальчика

В Дагестане поезд сбил пятилетнего мальчика. Ребенок скончался от полученных травм. Инцидент произошел на перегоне «Кизил-Юрт-Темиргое».

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