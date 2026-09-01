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Спорт Уик-Энд

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У «Зенита» вообще какие-то глобальные проблемы, у «Спартака» видна мотивация. Но он не обойдется без потерь - Самедов

У «Зенита» вообще какие-то глобальные проблемы, у «Спартака» видна мотивация. Но он не обойдется без потерь - Самедов

«Мне кажется, в качестве игры «Краснодар» превосходит тот же «Зенит», - заявил экс-игрок «Спартака», «Динамо» и «Локомотива», чемпион 2017-го в составе «красно-белых» Александр Самедов.

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