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Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» по требованию «Нафтогаза»

Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» по требованию «Нафтогаза»

Норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», находящееся в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген, по требованию украинской компании «Нафтогаз».

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