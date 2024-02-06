Евровидение 2024: скандалы и открытия нацфиналов

Яркими, красочными, местами скандальными, но в целом содержательно и творчески насыщенными национальными отборочными финалами в Испании и на Украине начался самый горячий месяц выборов будущих участников 68-го конкурса континентальной песни «Евровидение-2024», который пройдет в начале мая в шведском Мальме.