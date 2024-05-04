Самый пожилой отец в мире: как житель Индии стал папой в 96 лет

Рамджит Рагхава обрел мировую известность благодаря тому, что смог стать отцом в 96 лет. Во время интервью он поделился секретом своего здоровья и долголетия, но судьба у этого мужчины под конец жизни оказалась очень трагической.
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