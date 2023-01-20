Сергей Белый: Острову Русскому нужны новые очистные сооружения

Круглый стол "Развитие Владивостока: экономика и экология" (12+) продолжил серию дискуссионных мероприятий (12+), организованных Приморским отделением Союза журналистов России, Дальневосточным отделением РАН и Правительством Приморского края в рамках работы Дискуссионного клуба "Тихоокеанская Россия" (18+).
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