Стали известны сроки отделки первых двух станций коричневой ветки метро Петербурга

"Метрострой Северной столицы" объявил тендер на архитектурную отделку будущих станций "Казаковская" и "Путиловская" коричневой ветки метро Компания "Метрострой Северной столицы" объявила тендер на выполнение работ по архитектурной отделке строящихся станций петербургского метрополитена "Казаковская" и "Путиловская".
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