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Стали известны сроки отделки первых двух станций коричневой ветки метро Петербурга

Стали известны сроки отделки первых двух станций коричневой ветки метро Петербурга

"Метрострой Северной столицы" объявил тендер на архитектурную отделку будущих станций "Казаковская" и "Путиловская" коричневой ветки метро Компания "Метрострой Северной столицы" объявила тендер на выполнение работ по архитектурной отделке строящихся станций петербургского метрополитена "Казаковская" и "Путиловская".

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