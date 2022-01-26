Семейный альбом Константина Маковского в живописных портретах: картины, которые из-за дороговизны не мог купить сам Третьяков

Семейный альбом в живописных портретах Константина Маковского. Константин Егорович Маковский был одним из самых модных и дорогих портретистов России во второй половине 19 века.
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