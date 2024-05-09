Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин: средства борьбы меняются, России надо быть на шаг впереди

Путин: средства борьбы меняются, России надо быть на шаг впереди

Средства вооруженной борьбы постоянно меняются, поэтому России необходимо опережать противника. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации, которая состоялась 7 мая по окончании церемонии вступления в должность.

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