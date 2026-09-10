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Царьград

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Bild: Германия утратила лидерство по числу заявлений на убежище

Bild: Германия утратила лидерство по числу заявлений на убежище

В первом полугодии 2026 года Германия опустилась на четвёртое место в Евросоюзе по числу заявлений на убежище.

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