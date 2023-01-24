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Политэксперт Сергей Марков считает, что США не поставляли танки Украине из-за отказа Зеленского увольнять британских агентов

Политэксперт Сергей Марков считает, что США не поставляли танки Украине из-за отказа Зеленского увольнять британских агентов

Соединенные Штаты Америки не поставляли танки Украине из-за отказа украинского президента Владимира Зеленского увольнять британских агентов.

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